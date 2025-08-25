Malazgirt Zaferi İçin Tırmanış Gerçekleşti

ETKİNLİKLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı, 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı’na başarılı bir şekilde tırmanış gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 2025 yılı faaliyet programında bulunan “26 Ağustos Malazgirt Zaferi Anma Süphan Dağı Malazgirt Kuzeybatı Rotası Tırmanışı”, 23-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı. Tırmanışa Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katılarak Malazgirt Zaferi’nin 954. yılına özel bir etkinlikte yer aldı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağını açarak şehitleri rahmet ve minnetle andı. TDF Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Çağlayan, bu organizasyonun önemine dikkat çekerek, “Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde böyle anlamlı bir tırmanış gerçekleştirmek bizler için gurur verici. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SAVER GÜCÜ VURGULANDI

Muş Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü sporcusu Mesut Akgün ise, “Bu etkinlik hem tarihimize sahip çıkmak hem de sporun birleştirici gücünü göstermek adına çok anlamlı oldu. Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, atalarımızı da yad ettik” dedi.