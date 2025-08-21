Malazgirt Zaferi’nde Dev Bayraklar Açıldı

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ HAZIRLIKLARI

Bu yıl 954’üncüsü düzenlenecek Malazgirt Zaferi etkinlikleri, Ahlat’taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştiriliyor. Burada kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı’nda dev boyutlarda Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Yan yana sergilenen bu bayraklar, Ahlat’tan tüm dünyaya güçlü bir mesaj iletiyor.

SİMGESİ OLACAK BİR BİRLİKTELİK

Türk bayrağı ile birlikte açılan dev Filistin bayrağı, Türkiye’nin Filistin’e, özellikle de Gazze halkına destek verdiğini vurguluyor. Bu anlamlı görüntü, 4 gün boyunca devam edecek olan etkinlikler sırasında ön plana çıkacak. Her yıl binlerce katılımcının yer aldığı Malazgirt Zaferi anma programlarının bu yıl da coşku içerisinde geçmesi bekleniyor. Etkinlik alanındaki bu sembolik birliktelik, mazlum Filistin ve Gazze halkına sağlanan desteğin bir göstergesi haline geldi.