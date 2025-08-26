Malazgirt Zaferi’ni Kutladık. Erdoğan Konuştu. Şehitlerimizi Andık. Türkiye’yi Güçlendireceğiz. Herkes Birlikte Olmalı. Umarız Engelleri Aşarız

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA TÖREN YAPILDI

Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kutlamaları, Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı’nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Törende konuşan Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, “Bu toprakların ruhunu gençlere aktarmayı görev bildiklerini” belirtti.

ERDOĞAN’DAN TARİHİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama da “Dünyaya biz buradayız ve kıyamete kadar burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı mübarek olsun” diyerek tarihi bir mesaj verdi. Büyük komutan Sultan Alparslan ve kahraman askerlerin ruhlarını şad eden Erdoğan, Alparslan’ın ordusuna hitaben söylediği sözlere de yer verdi. “Daha ne zamana kadar biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat Müslümanların minberlerde dua ettikleri bu saatte düşmanın üzerine atılmak istiyorum” şeklindeki ifadeleri aktaran Erdoğan, şehit ve gaziler için de dua ettiğini belirtti.

HEDEF BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Erdoğan, Malazgirt Ovası’nda yazılan kahramanlık destanından aldıkları cesaretle istikbale yürüdüklerinin altını çizerek, “Ecdadın mübarek kanlarıyla bizlere vatan eylediği bu toprakları ebedi yurdumuz olarak muhafaza etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Terör meselesini çözme konusunda ilerleme kaydettiklerini belirten Erdoğan, “Milletimizle yürütülen çalışmaları dikkatli olduğu kadar umutlu bir yaklaşımla takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VURGUSU

Erdoğan, “Her bir vatandaşımızdan bu çalışmalara destek olmasını bekliyoruz” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Ayrılıktan, bölünmüşlükten, kardeşler arası nifaktan yıllarca rant ve çıkar devşirenler bu sefer kazanamayacak” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin güvenli liman olma rolüne de dikkat çekti. “Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak” ifadesini kullandı.

HEDİYE TÖRENİ

Tören sonunda, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına bir hediye takdim etti.