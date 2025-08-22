Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü Kutlaması Başladı

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMALARI BAŞLADI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri başlıyor. Kutlamalar, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi’nde düzenlendi. Programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın konseriyle başlayan program, Kur’an-ı Kerim okumasıyla devam etti.

MALAZGİRT ZAFERİ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Açılış konuşmasını yapan Vali Ahmet Karakaya, Malazgirt Zaferi’nin bir savaş galibiyeti değil, Sultan Alparslan’ın cesaretiyle Anadolu’yu daimiyet yurduna dönüştüren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Vali Karakaya, “Anadolu’nun kapılarını ebediyen açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. O gün atılan adım, bugün bizlere vatan kılan bu toprakların temeli olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin destekleriyle düzenlenen etkinlikler, bu tarihi ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için önemlidir. Malazgirt ruhu, milletimize güç verecek ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun dayanaklarından biri olacaktır” diye konuştu.

BİRLEŞİM VE DAYANIŞMANIN GÜCÜ

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da, “Dünyanın gözleri önündeki soykırımı lanetliyorum. Malazgirt’te etnik kökenine bakmaksızın bu memleketin kaderini birleştirmek için bir araya gelen insanların gösterdiği mücadeleyi günümüze taşımak için bu etkinlikleri yapıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, “Umuyorum ki bu yıl da huzur içinde bir kutlama gerçekleştiririz. Bu topraklar ümmetin birlik ve beraberliğinin temelinin atıldığı yerlerdir. Dua ediyoruz ki, bugünkü birlikteliğimiz, Gazze’deki zulme karşı durmamıza vesile olsun” ifadelerini kullandı.

AHLAT, ZAFERİN KAPISI

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Ahlat’ın zafer sembolü olduğunu vurgulayarak, “Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünü kutlamak üzere buradayız. Sultan Alparslan, bu topraklara ebedi vatan mührünü vurdu. Bu ruhun mirasçısıyız. Okçular Vakfı olarak, bu etkinliği sürdürmekten gurur duyuyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis timinin zeybek ve motor gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.