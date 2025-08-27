GENÇLER MALAZGİRT ZAFERİ’NDE BİR ARADA

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamına Diyadin’den de birçok genç katıldı. Ağrı Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki gençler, Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferin gururunu birlikte yaşadı. Etkinlikte, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin Türk tarihi açısından taşıdığı önem vurgulandı ve ecdadın değerli hatırası anıldı.

TARİH BİLİNCİ ÖNE ÇIKIYOR

Gençler, tarih bilincini güçlendiren bu kıymetli programa katıldıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti. Kutlama programı, çeşitli etkinliklerle devam ederken, birlik ve beraberlik mesajları etkinliğin en önemli unsurlarından biri haline geldi.