Malazgirt Zaferi’nin 954. Yılı Kutlandı

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çeşitli aktivitelerle sürüyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde kurulan Han Otağı, zaferin yıl dönümü kutlamalarının üçüncü gününde renkli görüntüler oluşturuyor. Selçuklu motifleriyle dekore edilen keçeden yapılan Han Otağı ile Türk boylarını temsil eden 16 tematik kıl çadır, ziyarete gelenlere okçuluk yarışmaları ve yöresel ürünleri inceleme fırsatı sunuyor. Ayrıca çocuklar geleneksel oyun stantlarında eğlenceli anlar yaşıyor.

SİMGESİ HÜNERLER SERGİLENİYOR

Denizli’nin Tavas ilçesinden Malazgirt’e gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, etkinlik alanında giydiği temsili savaş kostümü ile dikkat çekiyor. Hasan Keskin, bu kostümle alanı dolaşıp demir dövme becerilerini sergiliyor. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen okçuluk yarışmaları, izleyenlere coşkulu anlar yaşatıyor.