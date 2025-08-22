Malazgirt Zaferi’nün 954’üncü yılı kutlandı

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANISINA DÜZENLENEN KUTLAMALAR

Kutlamalar, Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü için başladı. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi’nde yapıldı. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve birçok Yerel yöneticinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın konseriyle açılan programda, Kur’an-ı Kerim okundu.

TARİHİ ANLAMIN VURGULANDIĞI KONUŞMALAR

Programda konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, Malazgirt Zaferi’nin önemine değinerek, “Bu zafer, yalnızca bir galibiyet değil; Sultan Alparslan’ın cesaretiyle Anadolu’yu ebedi yurt kılan tarihi bir dönüm noktasıdır.” dedi. Vali Karakaya, “1071 Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünü ve Ahlat etkinliklerini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. O gün atılan adım, bugün bizlere vatan kılınan toprakların temeli olmuştur.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin etkinlikler üzerindeki güçlü desteklerinin, tarihi ruhun yaşatılması için büyük önem taşıdığını belirtti.

DAYANIŞMA VE BİRLİK VURGUSU

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, konuşmasına İsrail’in yürüttüğü saldırıları kınayarak başladı. “Dünyanın gözü önünde devam eden bir vahşeti lanetliyorum. Burada, 954 yıl önce Malazgirt’te bir araya gelen insanların aziz hatırasını yaşatmak için mücadele ediyoruz.” diye ekledi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bu toprakların önemi büyük. İnşallah o günkü kardeşlik, günümüzde de devam eder.” ifadelerini kullandı.

AHLAT’IN TARİHİ ROLÜ

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ise Ahlat’ın tarihi önemine dikkat çekti. “Ahlat, zaferin kapısıdır ve Sultan Alparslan bu topraklara ebedi vatan mührünü vurmuştur. Bizler bu ruhun mirasçısıyız.” dedi. Konuşmaların ardından, Motosikletli Polis timinin zeybek ve motor gösterisi büyük ilgi gördü.