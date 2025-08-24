Malazgirt Zaferi Renkli Etkinliklerle Kutlandı

ETKİNLİKLERDE RENGARENK KÜLTÜRLER

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri, Anadolu’nun çeşitli illerinden Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen kadınlarla renklendi. Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan kadınlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde farklı kültürlerin bir araya gelmesine katkı sağladı. Selçuklu mimarisinden esinlenen mescit, kıraathane ve köprü gibi yapılar, okçuluk ve atlı okçuluk alanlarıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Bu millet bahçesinde Kırşehir, Sakarya, Gaziantep, Aydın, Konya, Kayseri ve Bursa’dan gelen kadınlar, yöresel ürünlerini tanıttı.

KADINLAR BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERİYOR

Rengarenk kıyafetleriyle yaşadıkları yöresel kültürleri etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Katılımcılarla fotoğraf çektirmekten gönül rahatlığıyla keyif alan kadınlar, birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Kırşehir’den gelen Esma Öztürk Güneş, bu önemli etkinliğin heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Burada çok güzel bir atmosfer, renkli bir kültür ve tarih var. Geçmişimizi, kültürümüzü burada anıyoruz ve geleceğe taşıyoruz. Bizler gönüllü kültür elçileriyiz. Üzerimizdeki kıyafetler, babaannelerimizin giydiği güllü kıyafetler. Biz bir bütünüz. Her zamankinden daha güçlüyüz.”

TARİHİ TOPRAKLARDA BİR ARAYA GELDİLER

Etkinlikte yer alan Aydın’dan Hatice Beşkirt, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. “Hiç görmediğimiz tarihimizle buluştuk. Türk, Kürt, Laz herkes burada. Güzel bir karışım oldu, çok hoşuma gitti” diye konuştu. Kayseri’den Ayşe Aslan da etkinlikte hissettiği duyguları; “Şanlı tarihimizi derinden hissettik. Türkiye’nin bütün kültürleri burada. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadeleriyle aktardı.