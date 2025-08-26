Malazgirt Zaferi, Türk Milletinin Birliği

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SAVUNMAYA VURGU

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi olan Nezaket Emine Atasoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Nezaket Emine Atasoy, sözlerine “Sultan Alparslan’ın önderliğinde kazanılan bu zafer, aziz milletimizin birlik ve inançla neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir” diyerek başladı.

KAHRAMANLIĞIN SIMGESİ

Atasoy, “Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olmasının kapılarını aralamıştır” ifadesiyle zaferin önemini belirtti. Malazgirt’te gösterilen kahramanlığın, milletin tarih sahnesindeki varlığını pekiştirdiğini vurguladı. “Vatan, bayrak ve inanç uğruna verilen mücadelenin sembolü haline gelmiştir” sözleriyle, bu mücadelenin binlerce yıllık tarih içinde Türk milletinin özünü oluşturduğunu dile getirdi.

BİR YÜKSELİŞ İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Atasoy, bugün üzerlerine düşen sorumluluğun, “Malazgirt’teki ruhu yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza sahip çıkmak ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek” olduğunu ifade etti. Aziz milletimizin tarih boyunca gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığın, gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağı olmaya devam edeceğini dile getirdi. “Türk milletinin birliği, dirliği, istiklali, istikbali ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi; gazilerimizi, Sultan Alparslan’dan, Osman Gazi’ye, Fatih’ten, Atatürk’e uzanan devlet geleneğimizi koruyup yücelten atalarımızı rahmet ve şükranla anar” diyerek geçmişe olan bağlılığını vurguladı.

GELECEĞE UMUTLA BAKMAK

Son olarak Malazgirt Meydan Zaferi’nin yıl dönümünü kutlayan Atasoy, “Aziz milletimizin birlik ve dirlik içinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamasını dilerim” diyerek mesajını sonlandırdı. Bu anlamlı zaferin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu tekrar hatırlattı.