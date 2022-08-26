Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve TBMM Başkanı Malazgirt’te Cuma namazı kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası’nda cuma namazını kıldırdı. Namazda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü vesilesiyle bölgede bulunuyor.

Erdoğan önce Malazgirt Milli Parkı’nda düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 951’inci Yıl Dönümü Programı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı beraberindeki heyet de eşlik etti.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve cuma hutbesini irat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Erbaş, irat ettiği hutbede Malazgirt Zaferi’ni anlattı

Müslüman Türk ordusunun 951 yıl önce Malazgirt Meydanı’nda cuma namazını kıldığını hatırlatan Erbaş, o gün cuma hutbelerinde, “Allah’ım İslam’ın sancağını yükselt, hayatlarını sana kulluk için feda eden mücahitlerini yalnız bırakma. Sultanımızı ve şanlı ordumuzu düşmanlarına muzaffer kıl. Askerlerimizi meleklerinle destekle, onlar senin rızanı kazanmak için varını, canını ve her şeyini feda etmekten sakınmıyorlar. Sen onları koru ve düşmanlarını da kahret” dualarının yapıldığını aktardı.

Erbaş, Sultan Alparslan’ın cuma namazını kıldıktan sonra “Ölürsem kefenim olsun” dediği beyaz elbisesiyle askerlerinin karşısına çıkarak, “Ben, Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir Sultan ne de emir alan bir asker var. Ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Benimle gelmek isteyenler ardımdan gelsinler, istemeyenler serbestçe geri dönebilirler” dediğini anlattı.

“Malazgirt Meydanı, Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtığı yerdir”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

“Şu anda aynı iman, aynı mefkure ve aynı şuurla bulunduğumuz Malazgirt Meydanı, vatan ve mukaddesat sevdasıyla seferden sefere, zaferden zafere koşan aziz milletimizin Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtığı yerdir. Ecdadımızın Anadolu’muzu bize ebedi vatan kıldığı kutlu bölgedir. Bizler her yıl bu ayda tarihimize damga vuran nice eşsiz zaferleri hatırlarız.”

Geçmişteki zaferleri yad etmenin, ecdadın hatırasını yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın kıymetli olduğunu dile getiren Erbaş, tarihin yüklediği sorumlulukların idrakinde olmanın, insanlığın iyiliği, huzuru ve barışı için gerekenin yapılmasının, bilim, ekonomi ve teknoloji alanlarında her türlü üstünlüğü elde etmek için çalışmanın bundan daha önemli olduğunu vurguladı.

Ali Erbaş, “Her türlü maddi ve manevi kuvvetlerimizi geliştirerek vatanımızı, ırz ve namusumuzu, tüm mukaddes değerlerimizi korumak için mücadeleye, şehitliğe, gaziliğe her an hazır olmalıyız. Ancak o zaman şanlı ecdadımızın emanetine hakkıyla sahip çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.