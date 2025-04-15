Maldivler Yasağı, İsrail Pasaportuna İlişkin

MUİZZU’NUN AÇIKLAMASI

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından önemli bir açıklama yaptı. Muizzu, söz konusu yasanın onaylandığını ifade ederek, “İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler’e girişi yasaklandı.” dedi. Bu adımın, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü zulme karşı ülkenin duruşunu ortaya koyduğunu belirtti ve Maldivler’in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

YASANIN KABULÜ

Maldivler’de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi amacıyla düzenlenen gösterimlerin ardından, muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulan yasa parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti. Muizzu’nun açıklamaları ve yasanın kabulü, bu konudaki kamuoyunu harekete geçiren önemli bir gelişim oldu.