Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hegseth ile görüşmeler yaptı

MALEZYA BAŞBAKANINDAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Malezya’nın Başbakanı Enver İbrahim, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile işbirliği ve savunma meselelerini ele almak üzere bir araya geldi. Enver, Singapur’da gerçekleşen Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde Hegseth’i kabul etti. Ayrıca Wong ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Enver, Facebook hesabında Hegseth ile savunma ve deniz güvenliği işbirliğini geliştirme çabalarını konuştuklarını aktardı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Enver, Boeing Global Başkanı Brendan Nelson ile de bir görüşme yaptı. Singapurlu mevkidaşı Wong ile ikili ilişkileri, sınır ve denizcilik meselelerini ele aldığını bildiren Enver, iki ülke arasındaki projeleri tekrar gözden geçirdiklerini belirtti. Bu görüşmelerin, Malezya ile Singapur arasındaki işbirliğini güçlendireceğine dikkat çekti.

SHANGRI-LA DİYALOĞU

Shangri-La Diyaloğu, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından düzenleniyor. Bu yıl 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Singapur’da yapılan diyalog, 22. kez gerçekleşiyor. Etkinliğe Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’dan birçok hükümet yetkilisi, savunma bakanı, askeri yetkili ve güvenlik uzmanı katılıyor.