Malezya Başkanı Dato Johari, uluslararası toplumu çağırdı. Filistin için yasama ve yürütme birlikte hareket etmeli. Barışçıl çözüm zamanıdır, adalet gereklidir

MALEZYA’DAN FİLİSTİN ÇAĞRISI

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Filistin’deki olaylara karşı sadece yürütme değil, yasama organlarının da ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası topluma daha fazla aksiyon almaları için çağrıda bulundu. İstanbul’da yapılacak olan “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı” öncesinde AA muhabirine söyleşide bulunan Bin Abdul, Türkiye’ye Filistin mücadelesini destekleyen konuşmacılarla düzenledikleri konferans için teşekkür etti ve bu konunun önemine vurgu yaptı. Ülkesinin İsrail’in varlığını tanımadığını belirten Bin Abdul, “Filistinlilere karşı çok fazla adaletsizlik yapıldığını düşünüyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN YARDIM ÇAĞRISI

Bin Abdul, uluslararası toplumun Gazze ve Filistin’de yaşananlara kulak vermesi gerektiğini hatırlatarak, “Bu çağrılar maalesef İsrail tarafından cevapsız bırakılıyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Çabalarımızı ve tüm kaynakları bir araya getirmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz; Malezya’da bu konuyla ilgili uluslararası toplumu daha fazlasını yapmaya çağıran bir karar bile almıştık.” dedi. Ülkelerin yürütme organlarının barışçıl çözümler için inisiyatif alması gerektiğini belirten Bin Abdul, yasama organlarının bu girişimleri desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. Parlamento üyelerinin de Gazze ve Filistin’deki saldırıları durdurmak için yürütmenin girişimlerini destekleyebileceğini vurguladı.

HAREKETE GEÇMENİN ZAMANI

Uluslararası Adalet Divanı’nın Gazze ve Filistin’deki olaylara dair aldığı kararlara atıfta bulunan Bin Abdul, “Uluslararası toplum artık bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşmaya başladı. İlerleme için yürütme ve yasama organlarının baskısının önemli olduğunu düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, iki devletli çözümün büyük bir konsensüs oluşturduğunu belirterek, Filistinliler ve İsraillilerin birlikte yaşaması gerektiğini ifade etti. Bin Abdul, “İki tarafın bir arada bulunmasının zamanı geldi ve eğer bu sağlanabilirse, uluslararası toplum devreye girecek ve bölgeyi tekrar kalkındırmak için yardım edecektir.” dedi.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM İHTİYACI

Bin Abdul, İsrail’in mart ayında Gazze’de ateşkesi bozmasının üzücü bir durum olduğunu ve çatışmalarda birçok masum insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi. “Barışçıl bir çözüm görmek istiyorsak her iki taraf da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen kararlara uymalıdır. Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var.” diyen Bin Abdul, çatışmaları çözmek için savaşın değil, diyalogun ön plana çıkması gerektiğini vurguladı. Uluslararası toplumun aldığı kararlara saygı gösterilmesinin tam zamanı olduğunu ifade eden Bin Abdul, savaş makineleriyle seferber olmanın masum insanlara zarar verdiğini sözlerine ekledi.