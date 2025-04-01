Malezya’da Boru Hattı Patladı, 112 Yaralı

MALEZYA’DA DOĞAL GAZ PATLAMASI SONUCU YARALILAR VAR

Kuala Lumpur – Malezya’nın Selangor eyaletinde yerleşim alanlarına yakın bir doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 112 kişi yaralandı. Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.10’da yaşanan şiddetli patlama, çevrede büyük bir korkuya neden oldu. Patlamanın ardından başlayan yangın, çevredeki evler ve araçlar üzerinde etkili oldu.

YANGIN VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, bölgedeki insanları tahliye etmek için çalışmalara başladı. İlk raporlara göre 112 kişinin yaralandığı, 49 hanenin ise hasar gördüğü bildiriliyor. Selangor eyalet yetkilileri, acil durum merkezi olarak Putra Heights Camisi’ni açıkladı. Patlama anında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzünde ortaya çıkan alev bulutları dikkat çekti.

PATLAMAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan resmi açıklamada, patlamanın ardından boru hattına gaz akışının kesildiği, ancak içerideki biriken gaz nedeniyle yangının kontrollü bir şekilde sürdüğü belirtildi. Patlamanın, Malezya’nın ulusal petrol şirketi Petronas’a ait doğal gaz boru hattında gerçekleştiği belirlendi. Olayın nedenine dair detaylı bir inceleme başlatılmışken, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.