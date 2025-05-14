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Malezya Ekibi Yöresel Danslar Sundu

MALEZYA EKİBİ, BURSA’DA HALK DANSLARI GÖSTERİSİ SUNDU

Yıldırım Belediyesince gerçekleştirilen “Gençlik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Malezya’dan gelen gösteri ekibi Bursa’da sahne aldı. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda yapılan gösteri, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

GENÇLERİN KÜLTÜREL YETENEKLERİ SERGİLENDİ

12-18 yaş grubundaki 18 kişilik ekip, Malezya kültürüne özgü dans figürlerini sergileyerek izleyicileri büyüledi. Gösteri grubu, geleneksel kıyafetleri ve sundukları dans koreografileriyle dikkat çekti.

ETKİNLİK BELGE VE HATIRA FOTOĞRAFIYLA TAMAMLANDI

Etkinlik, gösteri grubuna katılım belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi. Bu anlamlı program, katılımcıların kültürel paylaşımına önemli bir katkı sağladı.

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