Malezya GP’sini Kazanan Francesco Bagnaia!

MALEZYA GRAND PRİXİ’NDE BOY GÖSTEREN BAGNAIA

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 19. ayağında, Malezya Grand Prix’sinde İtalyan yarışçı Francesco Bagnaia birinci olarak öne çıktı. Ducati Lenovo takımında yer alan Bagnaia, motosiklet yarışlarının en prestijli organizasyonunda sezonun 19. etabını, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti’nde 19 tur üzerinden gerçekleştirdi. Yarışı toplamda 38 dakika 04.563 saniyelik süreyle tamamlayan Bagnaia, şampiyonanın bitimine bir yarış kala pilotlar klasmanında lider Jorge Martin’i takip etmeye devam ediyor.

PİLOTLAR KLASMANINDAKİ GÖRÜNTÜ

Prima Pramac takımında yarışan İspanyol pilot Jorge Martin, Bagnaia’nın 3.141 saniye arkasında ikinci sırada yer alırken, Ducati Lenovo’dan İtalyan Enea Bastianini ise liderin 10.484 saniye gerisinde üçüncü olmayı başardı. Sezonun son yarışı olan Valensiya Grand Prix’si ise 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğer Martin, Valensiya’daki sprint yarışını kazanırsa, şampiyonluğunu ilan etme fırsatı elde edecek.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA

Pilotlar klasmanının ilk beş sıradaki isimleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

1. Jorge Martin (İspanya): 485 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 461 puan

3. Marc Marquez (İspanya): 369 puan

4. Enea Bastianini (İtalya): 368 puan

5. Pedro Acosta (İspanya): 209 puan