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Spor

“Malezya Grand Prix’sinde Zafer: Bagnaia”

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SEZONUN 19. YARIŞI GERÇEKLEŞTİ

Motosiklet yarışlarının en prestijli organizasyonunda, sezonun toplamda 19. mücadelesi, 5.5 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Sepang Pisti’nde 19 tur üzerinden yapıldı. Yarışı, 38 dakika 04.563 saniyelik süreyle kazanan İtalyan pilot Bagnaia, şampiyonanın sona ermesine yalnızca bir yarış kala pilotlar klasmanındaki lider Jorge Martin’i takibine devam ediyor.

PİLOTLAR SINAV VERDİ

Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Martin, Bagnaia’nın 3.141 saniye gerisinde ikinci sırayı elde ederken, Ducati Lenovo takımından İtalyan Enea Bastianini ise liderin 10.484 saniye gerisinde üçüncü sıraya yerleşti. Bu sonuçlar, şampiyonanın gidişatı açısından büyük önem taşıyor ve pilotlar arasındaki rekabeti artırıyor.

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