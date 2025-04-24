Malheiro, Galatasaray’la Final İçin Hazırlanıyor

MAÇIN SONUCU VE HEDEF

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi 2-0’la mağlup eden Trabzonspor futbolcusu Pedro Malheiro, finale çıkmayı başardıklarını aktardı. Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Malheiro, “Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugün de bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti, bu turu çok istemişti. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum.” sözleriyle takımın isteğini vurguladı.

KUPA HEDEFİ VE GALATASARAY MAÇI

Kupayı hedeflediklerini belirten Malheiro, “Hedefimiz kupa. Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Finaller oynanılmaz, finaller kazanılır. Biz de bunun izinde yola çıkacağız. Finalleri kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir. Orayı çıkıp en iyi mücadelemizi vermeniz gerekir.” diyerek final karşılaşmasına dair motivasyonunu ifade etti.

GALATASARAY ANALİZİ VE LİG MAÇI

Malheiro, Galatasaray ile oynayacakları final öncesinde takımın diğer maçlara da odaklanması gerektiğini belirtti. “İki gün sonra Alanyaspor ile iç sahada maç oynayacağız. Bu maç bizim için önemli olacak. Çünkü bu maçın dönüşünde ligde önemli bir reaksiyon göstermek istiyoruz. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz.” şeklinde konuşan oyuncu, lig maçları ile kupanın ayrı atmosferlere sahip olduğunu dile getirdi.

GELİŞİM VE HAZIRLIK SÜRECİ

Takımın sezon boyunca kupa için odaklandığını dile getiren Malheiro, “Maç maç bakmak istiyoruz. Alanyaspor maçının sonrasında diğer maçlarımızı oynayıp en iyi şekilde hazırlanarak kupa finaline çıkabilmek istiyoruz.” diyerek ilerleyen süreçteki planlarını aktardı. Galatasaray ile oynanacak olan ilk maçtan sonra farklı bir atmosferde final maçı için hazırlanacaklarını belirtti.