Mali’de Darbe Girişimi Engellendi, Yakalamalar Yapıldı

DARBE GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Batı Afrika ülkesi Mali’de, güvenlik güçleri tarafından bir darbe girişiminin başarıyla durdurulduğu bildirildi. Bu operasyon kapsamında, içinde bir Fransız vatandaşının da yer aldığı birçok kişi yakalandı. Güvenlik güçleri, darbe girişiminde bulunan grup içinde tuğgeneral ve yarbay rütbelerine sahip isimlerin bulunduğunu açıkladı.

İSTİKRARSAZLIK AMAÇLI KALKIŞMA

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, bu grubun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı ve yabancı ülkelerden destek aldığı ifade edildi. Ayrıca, grubun Mali’nin yeniden inşa sürecini sabote etmeye yönelik eylemler içinde olduğu belirtildi. Yakalanan kişilerin 1 Ağustos’ta gözaltına alındığı kaydedildi ve aralarında “Vizilier Yann” adında bir Fransız vatandaşının olduğu vurgulandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, durumu kontrol altına alındığı ve olayla ilgili diğer sorumluların tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi. Gözaltına alınanlar arasında yüksek rütbeli askerlerin olduğu da bilgisine yer verildi. Mali, en son Mayıs 2022’de bir darbe girişimini engellemişti.