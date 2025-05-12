Mali’de Partiler Yasa Dışı Oldu

YASANIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Mali’de siyasi partilerin faaliyetlerine izin veren yasa yürürlükten kaldırıldı. Yasama görevini yürüten Ulusal Geçiş Konseyi (CNT), siyasi partiler yasası ile muhalefet partisi statüsünü sonlandırmayı öngören düzenlemeyi 2 “hayır” oyuna karşılık 130 “evet” oyuyla kabul etti.

SİYASİ PARTİLERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

CNT Hukuk Komisyonu Başkanı Souleymane De, siyasi partilerin mevcut durumun gereksinimleriyle uyuşmadığını vurgulayarak yeni bir yasal düzenleme yapılacağını ifade etti. De, yasanın yürürlükten kaldırılmasının siyasi partilerin feshi anlamına gelmediğini, çok partili sistemin devam edeceğini kaydetti. Yeni düzenleme ile birlikte yaklaşık 100 siyasi partinin faaliyetleri ikinci bir emre kadar askıya alındı.

CUMHURBAŞKANI GOITA’NIN DURUMU

CNT, 2020’de yapılan darbe ile iktidara gelen ve 2021’de yeniden bir darbe gerçekleştiren mevcut Cumhurbaşkanı Assimi Goita’nın 2030’a kadar görevde kalmasını öngören bir teklifte bulundu. Goita’nın görev süresiyle ilgili önerinin henüz oylamaya sunulmadığı, fakat kabul edilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.