Mali Genel Kurul İptal Edildi

Yeni Malatyaspor’un 2022 Yılında Yapılan Mali Genel Kurulu İptal Edildi

Yeni Malatyaspor’un 2022 yılında gerçekleşen mali genel kurulu, mahkeme kararıyla iptal oldu. 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, yaklaşık iki yıl süren dava sonucunda, kongrede alınan ibra kararını geçersiz saydı.

Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, dava sürecine öncülük ederek, kongre sonrası meydana gelen hukuksuzlukları yargıya taşıdıklarını belirtti. Pelit, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Kongrede birçok hukuksuzluk yaşandı. Yeni Malatyaspor’un parası çarçur edildi. Hala açıklanamayan birçok konu var” dedi. Pelit, kulübün hesaplarının yeniden ve çok daha dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Takımın milyonlarını heba eden Adil Gevrek’ten hesap sorulmalı. Ben bunun yolunu açtım. Yeni Malatyaspor’a gönül veren herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.