Mali Müşavir İsmet Çelik Vuruldu

SİLAHLI SALDIRI SONUCU AĞIR YARALANDI

Afyonkarahisar’da bir mali müşavir silahlı saldırıya maruz kaldı. Olay, Bolvadin ilçesindeki Konak Mahallesi’nde, dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Mali Müşavir İsmet Çelik, işe gitmek üzere evden çıktığı esnada araçla gelen kimliği belirsiz, kar maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Çelik, bacaklarından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Çelik, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’nde tedavi altına alındı ancak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

GEÇMİŞTE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Öte yandan, İsmet Çelik’in yaklaşık 6 ay önce evinin önünde benzer bir silahlı saldırıya maruz kaldığı, o olayda yara almadığı ve şikayetçi olmadığı bilgisi edinildi.