Malili Futbolcu El Bilal Toure İstanbul’da

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’DA

Beşiktaş, Malili futbolcu El Bilal Toure ile anlaşma sağladı ve transfer sürecini hızlandırmak için futbolcuyu İstanbul’a davet etti. El Bilal Toure, bonservisi İtalyan kulübü Atalanta’ya ait olan 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri ve son detayları görüşmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE SÖZLEŞME İMZALAMA

Uçak, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. El Bilal Toure, Beşiktaş ile transfer şartlarını belirledikten sonra gerekli sağlık kontrollerinden geçerek sözleşmeyi imzalayacak.

Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Muş'ta YKS'yi başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviri Bilimi bölümüne yüzde 50 bursla kabul edildi. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, duygusal anlarını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

