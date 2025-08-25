Malili Futbolcu El Bilal Toure İstanbul’da

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’DA

Beşiktaş, Malili futbolcu El Bilal Toure ile anlaşma sağladı ve transfer sürecini hızlandırmak için futbolcuyu İstanbul’a davet etti. El Bilal Toure, bonservisi İtalyan kulübü Atalanta’ya ait olan 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri ve son detayları görüşmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE SÖZLEŞME İMZALAMA

Uçak, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. El Bilal Toure, Beşiktaş ile transfer şartlarını belirledikten sonra gerekli sağlık kontrollerinden geçerek sözleşmeyi imzalayacak.