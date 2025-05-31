Maliye Analizine Takılan Doktorlar Gönüllü Oldu

HİZMET VEREN DOKTORLAR MERCEK ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile desteklenen sistem aracılığıyla özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktoru taradı. Sisteme takılan doktorlar gönüllü uyumla toplamda 2,1 milyar liralık matrah artışı gerçekleştirdi. Gönüllü uyuma katılmayan doktorlar hakkında ise incelemeler başlayacak.

MÜKELLEFLERİN RİSKİ DEĞERLENDİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen analiz çalışması, serbest meslek grubunda yüksek potansiyele sahip doktorlar üzerinde yoğunlaştı. Bu çalışma kapsamında, özel muayenehanesi olan 28 bin 931 doktora yönelik “Doktorluk Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbaplarına İlişkin Analiz Çalışması” gerçekleştirildi. Araştırmada, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak, çok değişkenli veri kümeleriyle risk senaryoları oluşturuldu. Analizler sonucunda, 3 bin 663 doktor vergi uyumu açısından “yüksek riskli” olarak değerlendirildi. Ancak bu doktorlara doğrudan ceza uygulanmadı; bunun yerine, önleyici denetim ve gönüllü uyum süreci tercih edildi. Riskli gruptaki doktorlar bilgilendirilerek, pişmanlıkla beyanlarını güncellemeye davet edildi.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILDI

Söz konusu uygulama sonucunda riskli olarak değerlendirilen 3 bin 663 doktordan 1701’i pişmanlık hükümlerinden yararlanarak gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu beyanlar kapsamında 1,7 milyar lira matrah bildirildi. Yapılan hesaplamalara göre, mükellef başına ortalama matrah, uyum öncesine göre 5 kat arttı. Aralık 2023 dönemine ilişkin KDV beyannameleri aktive edilerek, beyan edilen teslim ve hizmet tutarının 9 milyon lira seviyesinde kaldığı belirlendi. Bu dönemde verilen düzeltme beyannameleriyle bildirilen tutar ise 358 milyon liraya ulaştı. İlk etapta yapılan beyanların önemli ölçüde eksik olduğu ancak bilgilendirme sürecinin sonrasında düzeltmelerin yüksek olduğu ortaya kondu. Riskli gruba dahil olmayan 158 doktor için de etki analizi yapıldı. Bu doktorlar, 2025 yılı içinde herhangi bir zorlayıcı işlem olmadan pişmanlıkla beyan etti ve toplamda 76 milyon lira matrah bildirdi.

İNCELEME SÜREÇLERİ BAŞLATILACAK

Gönüllü uyuma çağrıldığı halde uymayan ya da yaptığı açıklamalar kabul edilmeyen doktorlar için inceleme süreçleri başlatılacak. Doktorların giderlerinin vergi mevzuatına uygunluğu da incelenecek. Bu süreçte Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden doktorların muayene ve ameliyat bilgileri talep edilecek.

MODELLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gönüllü uyumun vergi sistemindeki büyük önemine dikkat çekerek, “Kayıt dışılıkla mücadele sürecimizi sadece ceza ve yaptırımlarla değil, aynı zamanda mükelleflerimizi bilgilendirerek sürdürüyoruz. Bu çalışmayla görüyoruz ki, önleyici denetim modeli sayesinde gönüllü olarak büyük miktarda gelir beyan edildi. Bu, vergi adaletine olan güvenin de bir göstergesi” dedi. Şimşek, gönüllü uyumun sürdürülebilir kamu maliyesi için vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Vergi sistemimize güvenen ve zamanında doğru beyanda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Bunu yaygınlaştırarak kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.