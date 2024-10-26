Maliye Bakanı, Enflasyon Tahminleri Açıkladı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026 yılının sonunda tek haneli rakamlara düşeceğini öngörüyor. Şimşek, enflasyonun mevcut uygulanan programa olumlu yanıt verdiğini de belirtiyor.

İSTATİSTİKLER VE PROGRAMIN ETKİSİ

Bakan Şimşek’in açıklamaları, uygulanan ekonomik politikaların etkisini yansıtıyor. Enflasyon üzerindeki kontrol sağlanması, tüketici fiyatlarında istikrarı artırıyor.

GÜVEN VE GELECEK YÖNÜ

Bu öngörüler, piyasalarda güven oluşturmayı hedefliyor. Ekonomik istikrarın sağlanması, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.