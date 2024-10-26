More
No menu items!
Ekonomi

Maliye Bakanı, Enflasyon Tahminleri Açıkladı

maliye-bakani-enflasyon-tahminleri-acikladi

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026 yılının sonunda tek haneli rakamlara düşeceğini öngörüyor. Şimşek, enflasyonun mevcut uygulanan programa olumlu yanıt verdiğini de belirtiyor.

İSTATİSTİKLER VE PROGRAMIN ETKİSİ

Bakan Şimşek’in açıklamaları, uygulanan ekonomik politikaların etkisini yansıtıyor. Enflasyon üzerindeki kontrol sağlanması, tüketici fiyatlarında istikrarı artırıyor.

GÜVEN VE GELECEK YÖNÜ

Bu öngörüler, piyasalarda güven oluşturmayı hedefliyor. Ekonomik istikrarın sağlanması, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.