Maliye Bakanı Enflasyonu Yüzde 35,4 Dedi

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. “Enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi” dedi. Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin ardından, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Uygulanan program sayesinde dezenflasyon ile birlikte öngörülebilirliğin artacağını ve finansman imkanlarının yanı sıra yatırım ortamının da iyileşeceğini belirtti.

MAL ENFLASYONU DÜŞÜYOR

Şimşek, yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan gerileyerek %35,4 seviyesine ulaştığına dikkat çekti. “Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti” dedi. Enflasyondaki bu istikrarlı düşüş ile birlikte, hizmet enflasyonunun geçen yıl ile karşılaştırıldığında 45 puan azalarak %51,2’ye gerilediğini ifade etti. Bu verinin 2022 yılı Haziran ayından sonra en düşük seviye olduğunu iletti.

GELECEK İÇİN OLUMLU BEKLENTİLER

Bakan Şimşek, kararlılıkla uygulanan politikaların sonuçları sayesinde devam eden dezenflasyon ile birlikte öngörülebilirliğin, finansman imkanlarının ve yatırım ortamının iyileşeceğini belirtti. “Üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır” şeklinde konuştu.