Maliye Bakanı KKM’nin Sona Erdiğini Açıkladı

BÜYÜK FİNANSAL DEĞİŞİM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasıyla birlikte finansal istikrarın daha da güçleneceğini belirtmiştir. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, “Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek” demiştir.

KUR KORUMALI MEVDUAT BİLANÇOSU

Bakan Şimşek, KKM’nin zirve seviyesinin 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olduğunu ifade ederek, “Uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi” açıklamasında bulunmuştur. Şimşek, “Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek” ifadelerini kullanmıştır.