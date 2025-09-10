Maliye Bakanı Şimşek, İzmir’de Ziyaret Etti

HAZİNE VE MALİYE BAKANI İZMİR’DE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir’de önemli ziyaretlerde bulundu. Öncelikle AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ve İzmir Valiliği’ni ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası’nda iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geçti. İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer tarafından il binası önünde karşılanan Şimşek, burada partililerle aynı zamanda tokalaşarak samimi bir karşılama gerçekleştirdi.

İSTİŞARELERİN ÖNEMİNE VURGU

Şimşek, il başkanlığında yaptığı konuşmada iş insanlarıyla gerçekleştirilen istişarelerin önemli olduğunu vurguladı. İzmir’in birçok konusuna hâkim olduklarını belirten Şimşek, “Bazı hususları sonradan tekrar çalışacağız, değerlendireceğiz ama istişarenin faydalı olduğuna inanıyorum. İstişareler hem şehrimiz için hem de burası önemli bir sanayi üssü, önemli bir ticaret üssü olduğu için eminim ülkemiz açısından da inşallah hayırlara vesile olacak.” dedi.

ZİYARETTE TAM KADRO HAZIR BULUNDU

İl Başkanı Saygılı, ziyaretin kendisi için duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları çerçevesinde düzenledikleri programlardan bahsetti. Şimşek’in ziyareti sırasında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ da bir arada bulundu.

VALİLİK ZİYARETİ BASINA KAPALI

Bakan Şimşek, daha sonra İzmir Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Süleyman Elban tarafından karşılanan Şimşek’in bu ziyareti basına kapalı olarak gerçekleştirildi.