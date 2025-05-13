Maliye Bakanı Şimşek, Londra’ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı, Londra’da Yatırımcılarla Bir Araya Gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere’nin Londra kentinde yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek’in Londra’daki temasları bugünden itibaren 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu süreçte, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programıyla ilgili kapsamlı bir bakış açısı sunacak.

Türkiye Ekonomisine İlişkin Detaylı Sunumlar Yapılacak

Şimşek, Avrupa’nın en prestijli yatırım bankalarından biri olan BNP Paribas’ın düzenlediği Türkiye Konferansı’na katılacak. Bu konferansta, Türkiye ekonomisi üzerine detaylı bir sunum yapacak olan Şimşek, ardından yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve mevcut yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

EBRD Toplantısına Katılım ve Özel Panel Sunumu

Bakan Şimşek, aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısına da katılacak. Bu toplantıda Guvernörler Kurulu Genel Oturumu’nda başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Ayrıca, EBRD tarafından düzenlenen “Türkiye Yatırım Görünümü” başlıklı özel panelde de sunum yapacak. Soru-cevap bölümünde katılımcılarla etkileşimde bulunarak Türkiye’nin yatırım potansiyelini farklı açılardan değerlendirecek. Şimşek’in Londra’daki temasları sırasında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.