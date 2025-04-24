Maliye Bakanı Smotrich, Açlık Hikayesi

İNSANİ YARDIM AMBARGOSUNUN NEDENİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardım ambargosunu savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, babaannesinin Holokost sırasında yaşadığı açlık hikayesini aktardı. Smotrich, X hesabından, Holokost’tan kurtulan Marian Miller ile bir araya geldiği anları paylaştı. 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne ambargo uygulayan Smotrich, Miller ile yaptığı görüşmede babaannesinin Holokost’taki açlık deneyimini dile getirdi.

BAKAN SMOTRİCH’İN AÇIKLAMALARI

Smotrich, “Hikayelerinde tekrarlanan temel tema açlıktı. Babaannem sürekli açlıktan bahsediyordu. Birkaç yıldır yiyecek bulamadığı için sürekli aç kalan küçük bir kız. Gece gündüz, uyanıkken ve hatta uyurken gettoda ve ölüm yürüyüşlerinde – açlık.” şeklinde ifadelerde bulundu. Holokost’taki açlıkla mücadele eden babaannesine yıllar sonra torununun, “hiçbir çocuğun aç kalmaması için uğraşacağını” bildirmek istediğini belirtti.

AMBARGONUN SONUÇLARI

Smotrich, şu anda Gazze Şeridi’nde insani yardım ambargosunun sürmesini savunan siyasetçiler arasında yer alıyor. 7 Nisan’da, Gazze’ye “bir buğday tanesinin bile” girişine izin vermeyeceklerini de ifade etmişti. 2 Mart’tan beri yardım girişlerinin durmasıyla birlikte Gazze’de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor. Bunun yanı sıra yaşanan un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle uzun süredir Gazze’de fırınlar üretim yapamıyor. Birleşmiş Milletler, bu ambargo doğrultusunda Gazze’de insan yapımı açlık felaketi konusunda uyarılarda bulunuyor.