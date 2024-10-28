Maliye Bakanlığı Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Kararlı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına yol açan kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile mali suçlarla mücadeleye aralıksız devam ettiklerini ifade ediyor. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla yapılan mücadelenin suç gelirlerinin transferi ve aklanmasının önlenmesi açısından önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının önce elektronik para kuruluşlarına toplandığını, ardından banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara çevrilip suç örgütü yöneticilerine gönderildiğini duyuruyor.

BANKA HESAPLARI ÜZERİNDEKİ OPERASYONLAR

Kurum, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu maksatla kullanıldığını tespit ederken, bu hesapları kullandıran kişilerle ilgili bilgileri adli makamlara iletti. Bu çerçevede, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabının kapatıldığını bildirdi. Ayrıca, yasa dışı bahis tahsilatı yapmak için kullanılan 3 binden fazla sanal POS’un kapatıldığı, bu hesaplardan sağlanan gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan bir paravan kripto hizmet sağlayıcısının kapatıldığı bilgisi de adli makamlara iletildi.

BÜYÜK SİBER OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon liralık ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirildi. Bu yıl, güvenlik ve adli birimlerle işbirliği çerçevesinde Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kaydınıza geçen Sibergöz-14 operasyonda da milyarlarca lira değerinde suç gelirinin ele geçirildiği açıklandı. Yasa dışı bahis tahsilatlarını gerçekleştiren ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak veya çalarak suç örgütlerine aktarım yapan iki büyük organize suç grubunun finansal akışları kesildi.

MİLLİ PİYANGO’DAN ÖNLEMLER

Millî Piyango İdaresi, illegal olarak düzenlenen şans oyunlarını sanal ortamda yürüten internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ihbar ediyor. Bu kapsamda geçen yıl 168 bin 30, bu yılın ocak-eylül döneminde ise 183 bin 260 siteye dair tespit yapıldı ve bu sitelere erişim engeli koyulması için ihbarda bulunuldu. Bu yıl, aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındığı görülüyor. Yılın 9 ayı içinde erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan, 12 bininin ise Hollanda kaynaklı olduğu kaydedildi. Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden bu yana 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli tedbiri alındı.

YENİ SUÇ DUYURULARI HAZIRLANIYOR

Millî Piyango İdaresi, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesine rağmen farklı adlarla faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılması için şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve bu sitelerle ilgili adli süreç devam ediyor. Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 kez erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde erişim engeli getirilen siteler için delillendirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu sitelerin sorumlularının yanı sıra yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık edenlerin cezalandırılması amacıyla yeni bir suç duyurusunun yapılacağı bildirildi.

VATANDAŞLAR TEHDİT ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile mali suçlarla mücadele konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından kontrol edilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzenine tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti ve “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.” şeklinde bir açıklamada bulundu.