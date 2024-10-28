Maliye Denetimleri Başlıyor: Eski POS Cihazları Yasaklandı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde POS cihazları ve yazar kasanın birleşimiyle oluşturulan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımını teşvik ediyor. Bununla birlikte, hala eski tip POS cihazları kullananlara ceza uygulanacağı bildiriliyor. Bakanlık, perakende satış fişi ve fatura gibi mali belgelerin doğru ve zamanında düzenlenmesine ilaveten, kartla ödeme olanaklarının artırılmasına yönelik bir dizi tedbiri aktif hale getirmiş durumda.

YENİ NESİL CİHAZLARLA SÜİSTİMALLER ENGELLENİYOR

2013’te başlatılan bir uygulama ile perakende işletmelerde banka kartları ile ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla seyyar EFT-POS cihazları ve fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar bir araya getirildi. Bu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar sayesinde, banka kartları ile gerçekleştirilen tahsilatlar tek bir belge olarak düzenleniyor. Bu düzenleme, seyyar EFT-POS’lar üzerinden yapılan tahsilatların kayıtdışı kalmasını engelliyor. Ayrıca, mevzuata aykırı borç para verilmesi gibi durumların önüne geçilmesi sağlanıyor. Eski nesil cihazların kullanımı belirli bir tarihe kadar sona erdirilerek yeni cihazlara geçilmesi hedefleniyor. Dönüşüm sürecinin tam sağlanamamasıyla birlikte, 30 Aralık 2023’te yayımlanan tebliğ, dönüşümün en geç 1 Temmuz 2024’e kadar yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul edilmesi de artık zorunluluk haline geliyor.

BANKALARA VE MÜKELLEFLERE YAZILAR GÖNDERİLİYOR

Bakanlık, seyyar EFT-POS cihazlarının halen kullanımda olduğunu tespit edince, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına bu durum hakkında yazı gönderdi. Yazıda, perakende mal ve hizmet sunan işletmelere geçmişte hatalı olarak verilen bu cihazların kullanımına son verilmesi ve yerlerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesi talep ediliyor. Ayrıca, seyyar EFT-POS kullanımı yasak olmasına rağmen bu cihazları kullanan mükelleflere de SMS ve mektupla bilgilendirme yapıldı. Tüm bu işlemlerin sonucunda, kayıtdışı cihaz kullanmaya devam eden mükelleflere mali cezalar uygulanacak. Bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara ise 10 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca, yeni nesil cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme yapmayan mükelleflere de benzer şekilde 20 bin lira ya da 10 bin lira ceza uygulanacak.

KAYIT DIŞILIĞA SON VERME HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışı alanların azaltılması hedefi doğrultusunda çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti. Şimşek, “Hatalı POS cihazlarının kullanımının sonlandırılması ve bunların yerine yeni nesil cihazların verilmesi kayıt dışı ile mücadelenin önemli bir parçası. Bu değişimi gerçekleştirmeyen mükellefler ile banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Bakanlığımız, perakende ticarette kayıt dışılıkla mücadeledeki kararlılığını sürdürecek.” şeklinde konuştu.