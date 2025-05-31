Maliye İncelemesine Gönüllü Doktorlar Katıldı: 2,1 Milyar Artış Sağlandı

HİZMET İÇİN YAPAY ZEKA Destekli TARAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka temelli sistemle, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktoru taradı. Sisteme takılan doktorlar, gönüllü uyum sayesinde 2,1 milyar liralık matrah artışı yaptı. Gönüllü uyuma katılmayan doktorlar hakkında inceleme başlayacak.

MUAYENEHANE SAHİBİ DOKTORLAR İNCELEME ALTINDA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen analiz çalışması, serbest meslek grubunun en yüksek potansiyele sahip doktorları hedef aldı. Bu kapsamda, özel muayenehanesi olan 28 bin 931 doktora yönelik “Doktorluk Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbaplarına İlişkin Analiz Çalışması” gerçekleştirildi.

CEZA YERİNE GÖNÜLLÜ UYUM UYGULANDI

Bu çalışma dahilinde, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanıldı ve çok değişkenli veri kümeleri ile risk senaryoları hazırlandı. Yapay zeka destekli senaryolar aracılığıyla mükelleflerin risk düzeyleri belirlendi. Analizler sonucunda 3 bin 663 doktor, vergi uyumu açısından “yüksek riskli” olarak tanımlandı. Ancak bu mükelleflere doğrudan cezai işlem yapılmadı. Bunun yerine, önleyici denetim ve gönüllü uyum yaklaşımı benimsendi. Doktorlara vergi mevzuatı hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler sunuldu. Riskli gruptaki mükellefler, pişmanlıkla beyanlarını güncellemeye davet edildi.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDILAR

Bu uygulamanın sonucunda, riskli olarak değerlendirilen 3 bin 663 doktordan 1,701’i pişmanlık hükümlerinden faydalanarak gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu beyanlar kapsamında toplam 1,7 milyar lira matrah bildirildi. Beyan edilen tutar üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, mükellef başına ortalama matrah uyum öncesine göre 5 kat arttı. Aralık 2023 dönemine ilişkin KDV beyannameleriyle yapılan analizde, yasal süresi içinde beyan edilen teslim ve hizmet tutarı yaklaşık 9 milyon lira dolayındayken, aynı döneme ait 2025 yılı içerisinde verilen düzeltme beyannameleriyle belirtilen tutar 358 milyon liraya ulaştı. Bu veriler, ilk aşamada yapılan beyanların önemli ölçüde eksik olduğunu ortaya koyuyor. Önleyici denetim ve bilgilendirme süreci sonrasında yapılan düzeltmelerin yüksekliği dikkat çekiyor. Çalışma kapsamında riskli gruba dahil olmayan 158 doktor özelinde de etki analizi uygulanarak, 2025 yılı içinde herhangi bir zorlayıcı işlem olmaksızın pişmanlıkla beyanda bulunuldu. Bu hekimler toplamda 76 milyon lira matrah bildirdi. Böylelikle çalışma neticesinde gönüllü uyumla toplam 2,1 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Gönüllü uyuma cevap veren doktorlar hakkında vergi incelemesi işlemi yapılmadı.

UYUMSAZLIK DURUMUNDA İNCELEME BAŞLATILACAK

Gönüllü uyuma çağrıldığı halde katılmayan veya yaptığı açıklamalar onaylanmayan doktorlar hakkında inceleme süreçleri başlatılacak. Doktorların mali bilgilerinin yanı sıra giderlerinin de vergi mevzuatına uygun olup olmadığı incelenecek. Bu aşamada, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden doktorların muayene ve ameliyat bilgileri talep edilecek.

MODELİN YAYGINLAŞTIRILMASI PLANLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gönüllü uyumun vergi sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Kayıt dışılıkla mücadelemizi sadece ceza ve yaptırımlarla değil, aynı zamanda mükelleflerimizi bilgilendirerek, yönlendirerek sürdürüyoruz. Bu çalışma ile gördük ki, önleyici denetim modeli sayesinde milyonlarca liralık gelir gönüllü olarak beyan edildi. Bu, sadece gelir artışı değil, aynı zamanda vergi adaletine olan güvenin göstergesidir.” dedi. Gönüllü uyumun, sürdürülebilir kamu maliyesi için elzem olduğunu belirten Şimşek, “Vergi sistemimize güvenen, zamanında ve doğru beyanda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Bu modeli yaygınlaştırarak kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.