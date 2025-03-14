Maliye Kira Gelirleri İçin Denetimde

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ İÇİN SON TARİH

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl mart ayında sunuluyor. 2024 yılı için elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlarla ilgili beyanların 2 Nisan Çarşamba günü sona ermesi gerekiyor. Bakan Şimşek, bu konudaki açıklamasında, kayıt dışılık ile mücadelenin bu yıl da büyük bir kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi. “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız.” diye konuştu.

İZAH TUTUMU VE BEYANA DAVET

Bakan Şimşek, ayrıca “İzaha davet” müessesesinin yoğun şekilde kullanılmaya başlandığını belirterek, “Vergi kaybına yol açtığı değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırıyoruz. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor.” dedi. Mükelleflerden vergiye uyum hususunda maksimum hassasiyet beklediklerini ifade eden Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığının yöneticilerini tüm illeri ziyaret ettirdiğini, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüldüğünü ve kayıt dışılıkla mücadele konusundaki kararlılıklarını ilettiklerini aktardı.

KONUTLARDA YAPILAN YOKLAMALAR

Geçtiğimiz yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlarla ilgili olarak yaklaşık 1,8 milyon beyanname almış olan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yıl bu rakamın 2 milyonu aşmasını bekliyor. Kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin belirlenmesi amacıyla başkanlık, yaklaşık 1,5 milyon konutu analiz etti ve 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda 376 bin yeni mükellef beyanname vermeye başladı. Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla “Kira Bildirim Formu” dolduran kiracı sayısı 38 bini buldu. Yapılan incelemelerde, kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef tespit edildi ve gerekli yasal işlemler başlatıldı. Böylece, 2024 yılı için beyanname veren mükellef sayısında önceki yıla oranla yüzde 26’lık bir artış sağlandı.

KİRA GELİRİ ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEME SÜRECİ

Mükellefler tarafından sunulan beyannamelerde önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı. Çalışmalar sonucunda 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıllara ait kira beyannamelerini vermesi sağlandı; bu beyannameler ile 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer uygulamalara devam edecek ve kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyen mükelleflere inceleme süreci başlatacak. Atılan adımlar sayesinde 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında ise 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınması planlanıyor. Bu yıl da aynı hedefin aşılması bekleniyor.

SMS İLE HATIRLATMA YAPILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1,5 milyon kişiye SMS gönderdi ve bu kişilerden gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı. Bu kapsamda, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenler, tek işverenden 3 milyon liranın üzerinde ücret geliri kazananlar, 5 yıl içindeki gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle değer artışı kazancı elde edenler ve kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde edenlere yönelik bilgilendirme yapıldı. Başkanlık, 2,9 milyon mevcut gelir vergisi mükellefine de SMS aracılığıyla beyan dönemini hatırlattı.