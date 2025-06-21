Malkara’da 200 Dekar Buğday Yandı

TEKİRDAĞ’DA TAHIL TARLASI YANDI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir tarım arazisinde meydana gelen yangında 200 dekar büyüklüğündeki buğday ekili alan tamamen yandı. İshakça Mahallesi’nde hasat için bekleyen buğday tarlasındaki yangın, mahalle sakinleri tarafından fark edilip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Acil durum bildiriminin hemen ardından, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın çıkan alanda vatandaşlar, traktörleriyle tarla kenarlarını işleyerek yangının daha fazla yayılmasını önlemeye çalıştı. Ekiplerin etkili müdahalesi ile yangın kısa süre içinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak ne yazık ki yangında 200 dekar buğday ekili alan tamamen yok oldu.