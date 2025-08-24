Haberler

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

REFÜJE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücünün olay yerinden kaçması dikkat çekerken, araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

KAZA AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Y.S. yönetimindeki 22 ACR 861 plakalı otomobil, Malkara’dan Keşan istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak devrildi. Kazanın ardından Y.S.’nin olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki B.K. ise kazanın ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatarak olaya dair detayları araştırmaya başladı.

