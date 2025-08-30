Malkara’da Balıkçı, 20 Dakika Mücadele Etti

MALKARA’DA AMATÖR BALIKÇILIK HEYECANI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde amatör balıkçılık yapan Kahraman Koyuncu, Çağatay Uz ve Uğur Altınsoy, Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Sahili’nden tekneyle Saros Körfezi’ne açıldı. Oltasını denize atan Kahraman Koyuncu, kısa bir süre içinde güçlü bir balığın yemi yuttuğunu anladı.

BAŞARILI MÜCADELE VE BALIK YAKALAMA ANLARI

Koyuncu, karşısındaki balığı su yüzeyine çıkarmak için yaklaşık 20 dakika süreyle mücadele etti. Nihayetinde yakalanıp tekneye çekilen balığın benekli köpek balığı olduğu belirlendi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 25 kilo ağırlığındaki bu balık, daha sonra tekrar denize bırakıldı. Balığın yakalanma anları cep telefonuyla kaydedildi.