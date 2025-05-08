Haberler

Malkara’da Depo Yangını Meydana Geldi

DEPO YANGINI ÇIKTI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yer alan bir apartmanın deposunda yangın meydana geldi. Yangın, ilçeye bağlı Gazibey Mahallesi Ağırbağ caddesi üzerindeki 6 katlı apartmanın deposunda başladı. Olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye, ambulans ve diğer acil müdahale ekipleri yönlendirildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında binada bulunan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti. Ambulansta ise olası dumandan etkilenme durumlarına karşı tedbir alındı. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünüldü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Şu ana kadar olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması sevindiriyor. Bununla beraber, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sokakta Kavga, Yumruklar Uçuştu

Bolu'da gece saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Olay anları cep telefonu ile kaydedildi.
Haberler

Hale Soygazi’nin Evlilikleri Ve Çocukları

Türk sinemasının önemli isimlerinden Hale Soygazi'nin özel hayatı, evlilikleri, yaşı ve çocuk durumu sıkça merak edilmektedir. Hayatıyla ilgili bilgiler araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.