Malkara’da Depo Yangını Meydana Geldi

DEPO YANGINI ÇIKTI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yer alan bir apartmanın deposunda yangın meydana geldi. Yangın, ilçeye bağlı Gazibey Mahallesi Ağırbağ caddesi üzerindeki 6 katlı apartmanın deposunda başladı. Olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye, ambulans ve diğer acil müdahale ekipleri yönlendirildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında binada bulunan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti. Ambulansta ise olası dumandan etkilenme durumlarına karşı tedbir alındı. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünüldü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Şu ana kadar olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması sevindiriyor. Bununla beraber, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.