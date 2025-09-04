Malkara’da Kadın Ağaç Satıcısı Yapan

YONCA YAPAN’IN BAŞARI HİKAYESİ

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde kereste ve nakliye şirketi sahibi Yonca Yapan (38), Trakya’da dolaşıp ağaçları testere ve balta ile kesip bunların nakliyesini gerçekleştiriyor. Yapan, kariyerine başladığında olumsuz tepkilerle karşılaştığını paylaşarak, “Türkiye’de tek kavakçı, ağaç alım satımı yapan kadın benim. Bana ‘Yapamazsın’ dediler, ben yaptım, başardım” diyor. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan Yapan, köyleri gezerek ağaç alım satımı yapıyor. Kesimlerini ise kendisi gerçekleştiriyor.

ÇOCUKLARI İÇİN ÇALIŞIYOR

İki kız çocuğu olan Yapan, işe ilk başladığında çevresinden “Bu işi yapamazsın” gibi tepkiler aldığını ancak azmi sayesinde 10 yıldır mesleğinde başarılı olduğunu belirtiyor. Yapan, “İki kızım var, çalışıyorum. İşimde başarılıyım. 25 yıldır buradayım, alıştım buralara. Bana ‘Yapamazsın’ dediler, ben yaptım, başardım. Biraz inat uğruna oldu ama yaptım. Kadın yapamaz diye bir şey yok, kadın isterse her şeyi başarır” şeklinde ifade ediyor.

KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Ağaç almaya gittiği köylerde karşılaştığı tepkilerin başlangıçta şaşkınlık olduğunu belirten Yapan, daha sonrasında destek gördüğünü aktararak, “Evlatlarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Onlar için daha da güçlü olacağım. Çocuklarım için bu mesleğe başladım. Geçimimi kavak işi yaparak sağlıyorum. Köylülerimiz de kadın olduğum için çok destek oluyorlar, teşekkür ediyorum” diyor.

İŞİNE OLAN TUTKUSU

Yapan, işinin zorluklarına rağmen tutkuyla yaptığını vurgulayarak, “Trakya’nın köylerini dolaşıyorum, bütün köylere gidiyorum. Köylülerimizle köy kahvelerinde sohbet ediyoruz. Ağaç olup olmadığını sorduktan sonra satın alım yapıyoruz. Sonrasında ağaçların olduğu alanda kesimlerini yaparak nakliyesini sağlıyoruz. Bütün işi kendim yapıyorum, işimin başında duruyorum. Ağır bir iş evet ama her türlü zorluğa göğüs geriyorum. Kadın isterse her şeyi başarır, pes etmesinler ve mücadeleyi sürdürsünler” diye ekliyor.