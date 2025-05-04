Malkara’da Polis Memuruna Çarpan Sürücü Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, polis memuru Recep B.’ye ‘dur’ ihtarında bulunan sürücü Enes A. (31), çarparak kaçtı. Sabah saatlerinde yapılan trafik uygulamasında, polis ekipleri, şüpheli bulduğu 61 AEK 606 plakalı cipin sürücüsüne durmasını söyledi. Ancak, Enes A. ihtara uymayıp, polis memuru Recep B.’ye aracı çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

TAKİP VE YAKALANMA

Sürücü Enes A., jandarma ekipleri tarafından takip edildi. Takip sırasında yaklaşık 5 kilometre ilerleyen Enes A., kontrolünü kaybettiği cipin tarlaya devrilmesi sonucunda hafif yaralandı. Araçtan inerek yaya olarak kaçan Enes A., çevreye sevk edilen jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı aramada saklandığı menfezde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, Enes A.’nın çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

POLİS MEMURUNUN DURUMU

Hastaneye kaldırılan polis memuru Recep B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, hem Malkara halkını hem de güvenlik kuvvetlerini alarma geçirdi.