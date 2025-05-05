Malkara’da Sürücü Polise Çarptı

OLAYIN GELİŞİMİ TRENDİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, trafik kontrolü sırasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün cipiyle çarptığı polis memuru Recep Budak’ın hastanede tedavisi devam ediyor. Olay sonrası kaçan sürücü Enes A. (31), takip sırasında kaza yaptıktan sonra yaralı olarak menfezde yakalandı. Enes A.’nın tedavisi tamamlanınca yasal işlemlerine başlanacağı ifade edildi.

TRAFAFİK KONTROLÜ VE KAÇIŞ

Dün sabah saatlerinde Malkara’nın Ahievren Mahallesi’nde polis ekipleri, şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipin sürücüsüne ‘dur’ ihlali yaptı. İhtara uymayan Enes A., polis memuru Recep Budak’a çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Budak, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan sürücü, yaklaşık 5 kilometre sonra cipinin kontrolünü kaybedip tarlaya devrildi. Hafif yaralanan Enes A., aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeye ek jandarma ve polis ekipleri sevk ederek arama başlattı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ANLAR

Cipin polis memuruna çarptığı anlar, kontrol noktasındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ‘dur’ ihtarında bulunan polisin hızla gelen cipten kaçmaya çalıştığı ve sürücünün araca çarparak hızla oradan uzaklaştığı görülüyor.

VALİ’NİN ZİYARETİ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hastanedeki tedavisi süren polis memuru Recep Budak’ı ziyaret etti. Soytürk, Budak’a durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çorlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Enes A.’nın çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından yasal işlemlerine başlanacağı bildirildi.