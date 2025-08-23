Haberler

Malkara’da Tilki Su İçiyor

DOĞADA SU ARAYIŞI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, sıcaktan etkilenmiş bir tilkinin su içme anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ormanda yürüyüş yapan bir vatandaş, yorgun düşmüş tilkiyi gördü. Tilkinin susuz kaldığını düşünen bu kişi, yanında taşıdığı suyu bir plastik kabın içine dökerek tilkiye yardım etmeyi amaçladı.

DUYGUSAL ANLAR

Tilkinin suyu içtiğini gören vatandaş, bu anları cep telefonuyla görüntülemeyi başardı. Su içtikten sonra ormana geri dönen tilki, gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan bu video, kısa süre içinde birçok beğeni topladı ve izleyicilerden ilgi gördü.

