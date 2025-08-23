Malkara’da Tilkiye Su Verildi

VATANDAŞIN YARDIMI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, ormanlık alanda zor durumda kalan bir tilkiye vatandaş tarafından yardım yapıldı. Susuz kalan tilkiye bir kişi su vererek, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DAHA SONRA ORMAN YOLUNA DÖNDÜ

Söz konusu görüntülerde, yol kenarında bekleyen tilkiye elindeki kapla su uzatan vatandaşın çabası dikkat çekiyor. Tilki, suyun tadını çıkardıktan sonra ormanlık alana geri döndü. Bu kısa video, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir ilgi gördü ve birçok beğeni aldı.