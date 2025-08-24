Malkara’da Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

TRAFAK KAZASI DETAYLARI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 59 AIZ 620 plakalı motosikleti kullanan 23 yaşındaki Sezgin E., önündeki 34 DH 9434 plakalı otomobile arkadan çarptı.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanarak kaza yerinde ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi Malkara Devlet Hastanesi’nde yapılan Sezgin E., daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın nedenleriyle ilgili inceleme süreci başlatıldı.