Haberler

Malkara’da Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

TRAFAK KAZASI DETAYLARI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 59 AIZ 620 plakalı motosikleti kullanan 23 yaşındaki Sezgin E., önündeki 34 DH 9434 plakalı otomobile arkadan çarptı.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanarak kaza yerinde ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi Malkara Devlet Hastanesi’nde yapılan Sezgin E., daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın nedenleriyle ilgili inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatlıtuğ: Halit Yukay’a Dün Ulaşıldı

Yalova'da kaybolan iş insanı Halit Yukay'a 19 gün sonra ulaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Haberler

Kofçaz’da Sağlık Kurumu İncelemesi Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kofçaz'daki sağlık tesislerini yerinde inceleyerek hizmet kalitesini değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.