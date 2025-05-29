Malkara’da Vidanjör, Ayşe Zorlu’yu Vurdu

FECİ KAZA TEKİRDAĞ’DA MEYDANA GELDİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vidanjörün çarptığı Ayşe Zorlu (60), hayatını kaybetti. Olay, Hacıevhat Mahallesi’nde, akşam saatlerinde Şehit Selim Vural Caddesi’nde gerçekleşti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait E.Y. yönetimindeki vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Zorlu’ya çarptı.

KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Ayşe Zorlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Zorlu’nun cansız bedeni, olay yerindeki detaylı incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak sürücü E.Y. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.