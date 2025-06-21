Malkara’da Yangın, 200 Dönüm Yandı

YANGININ NEDENİ KIVILCIKLAR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, yaklaşık 200 dönüm biçilmemiş alanın kül olmasına neden oldu. Olay, öğle saatlerinde İshakça Mahallesi kırsalındaki bir buğday tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, yangın balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yüzünden başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIM İSTEDİ

Alevleri gören mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Yangın söndürme çalışmaları için hemen çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, su tankerleri ve Organize Sanayi Bölgesi ekipleri olay yerine gönderildi. Ayrıca, mahalle sakinleri de traktörleriyle yangına müdahale ederek büyük bir çaba gösterdi.

ALEVLERİN YAYILMASI ÖNLENDİ

Yangında, köylülerin traktörlerle oluşturduğu toprak setler sayesinde alevlerin çevredeki diğer tarlalara sıçraması önlendi. Ekiplerin ve vatandaşların saatler süren yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri inceleme başlattı.