Malkara’da Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINI ORMANI TEHDİT ETTİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, anız yangını ormana sıçradı ve 3 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın, Malkara’nın kırsal Doluköy ile Demircili Mahallesi arasındaki bir tarlada ortaya çıktı. Çıkan yangının henüz kesin bir nedeni bulunamıyor. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’ndeki ormana ulaşması paniğe neden oldu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadelede karadan yapılan çalışmalara, havadan 3 uçak ve 2 helikopter de destek sundu. Hızlı müdahale sayesinde alevler, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 800 dönüm tarım alanı ve 100 dönüm orman zarar gördü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ilgili ekipler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.