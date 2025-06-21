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Malkara’da Yangın, Buğday Tarlası Zarar Gördü

YANGININ DETAYLARI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen yangın, yaklaşık 200 dönüm buğday ekili tarlaya zarar verdi. Yangın, saat 18.00 sularında Malkara’nın İshakça Mahallesi Zonya mevkisinde bulunan buğday tarlasında patlak verdi. Henüz netlik kazanmayan bir sebepten kaynaklanan yangın, kısa süre içinde büyüyerek kontrol altına alınması gereken bir durum yarattı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile birlikte çiftçilerin de katılımı ile yangına müdahale edildi. Yoğun uğraşlar sonucu, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda yaklaşık 200 dönümlük buğday tarlası ciddi şekilde zarar gördü. Yangının nedeninin belirlenebilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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