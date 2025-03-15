Mallorca Espanyol’u 2-1 Mağlup Etti

MAÇIN ÖZETİ

La Liga’nın 28. haftasında oynanan Mallorca ile Espanyol maçı, ev sahibi takımın 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Bu karşılaşma, takımına galibiyeti getiren golü atan Vedat Muriqi’nin performansıyla dikkat çekti.

ÖNCE ESPANYOL ÖNE GEÇTİ

Maçın 53. dakikasında Vedat Muriqi’nin ters vuruşuyla Espanyol 1-0 öne geçti. Mallorca’nın oyuncusu Vedat Muriqi, maçın 62. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

MALLORCA YENİDEN DENGELERİ YAKALADI

65. dakikada Takuma Asano, durumu 1-1 yaptı ve Mallorca maça dönüş yaptı. Son dakikalarda ısrarcı olan Mallorca, bir penaltı daha kazandı. 90+7. dakikada bir kez daha topun başına geçen Vedat Muriqi, attığı golle takımına galibiyeti sağladı.

VEDAT MURIQI’NİN PERFORMANSI

30 yaşındaki Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, bu sezon 23 lig maçında 7 gol atmış durumda. Mallorca’da Cyle Larin ise Espanyol maçında yedek kulübesinde yer aldı ama şans bulamadı.

PENALTI GALİBİYETİ VE PUAN DURUMU

Bu galibiyetle Mallorca puanını 40’a yükseltirken, Avrupa kupaları için iddiasını sürdürmeye devam etti. Kümede kalma mücadelesi veren Espanyol ise 28 puanla araya girdi. Milli aradan sonra Mallorca, Valencia’ya konuk olacakken, Espanyol Atlético Madrid’i ağırlayacak.