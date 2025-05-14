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Malmö’de Futbolcular Formanın Değiştirdi

FUTBOLCULARIN DESTEKİ

Malmö’de futbolcular, İsveç Çocukluk Çağı Kanser Vakfı’na destek vermek amacıyla farklı takımların formalarını giyiyor. Bu etkinlikte öne çıkan isimlerden biri, Malmö’nün 26 yaşındaki oyuncusu Taha Ali oldu.

TAHA ALİ’İN TERCİHİ

Taha Ali, bu özel etkinlikte Galatasaray forması giymeyi tercih etti. Malmö, yaptığı paylaşımında futbolcularının başka takımların formalarını giydiğini duyurarak, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Taha Ali’nin Galatasaray’dan Victor Osimhen’in formasını giydiği, paylaşılan görüntülerde dikkat çekti.

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